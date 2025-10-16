Francia Lecornu si salva per 18 voti | respinte le due mozioni di sfiducia 7 socialisti votano contro il nuovo governo

Il governo Lecornu 2 al momento è salvo. La mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise è stata respinta con 271 voti sui 289 necessari per avere la maggioranza. Il premier scongiura il peggio con soli 18 voti di margine. Contrariamente a quanto deciso dal Partito socialista, 7 deputati hanno votato a favore della sfiducia. L’altra mozione – quella presentata dal Rassemblement National di Marine Le Pen – come prevedibili è stata, invece, battuta ampiamente con 144 voti a favore sui 289 necessari per l’approvazione. La sfiducia presentata dal partito di Jean – Luc Mélenchon, infatti, era l’unica che aveva possibilità di essere approvata, dal momento che oltre agli alleati di sinistra Verdi e comunisti, è stata votata anche dall’estrema destra del RN e del partito di Eric Ciotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

