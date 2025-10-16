Francia Lecornu si salva da mozioni di sfiducia di Mélenchon e Le Pen la prima non passa per 18 voti la seconda per 145 il premier | Ora al lavoro

16 ott 2025

Secondo le previsioni, tra le due mozioni quella che certamente sarebbe stata respinta era quella di Le Pen, mentre il documento di La France Insoumise aveva maggiori probabilità di passare Il nuovo governo Lecornu-2 è salvo. Le due mozioni di sfiducia presentate contro il nuovo esecutivo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

