Secondo le previsioni, tra le due mozioni quella che certamente sarebbe stata respinta era quella di Le Pen, mentre il documento di La France Insoumise aveva maggiori probabilità di passare Il nuovo governo Lecornu-2 è salvo. Le due mozioni di sfiducia presentate contro il nuovo esecutivo di.

Francia, Lecornu si salva da mozioni di sfiducia di Mélenchon e Le Pen, la prima non passa per 18 voti, la seconda per 145, il premier: "Ora al lavoro"