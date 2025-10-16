Francia Lecornu salvo per 18 voti | respinta prima mozione di sfiducia

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sébastien Lecornu e il governo hanno superato un primo tentativo di sfiduciarli. La mozione presentata da La France Insoumise, e che aveva maggiori possibilità di passare perché appoggiata anche dal Rn, è stata respinta dall'Assemblea nazionale.  I voti a favore sono stati 271, quelli necessari a far cadere il governo sarebbero stati 289. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

francia lecornu salvo 18Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta prima mozione di sfiducia - La mozione presentata da La France Insoumise, e che aveva maggiori possibilità di passare perché appoggiata anche dal ... Riporta adnkronos.com

Francia, Lecornu si salva sulla fiducia per 18 voti - I sì sono stati 271, quelli necessari a far cadere il governo sarebbero stati 289. Lo riporta avvenire.it

francia lecornu salvo 18Francia, Lecornu cerca la sponda e i voti dei socialisti per evitare la sfiducia: “sospesa” la riforma delle pensioni - Il macronismo, di cui il premier Sébastien Lecornu è espressione, doveva essere il “volto nuovo” della politica francese: alla fine, in quella che appare chiaramente come la sua fase terminale, si è r ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Lecornu Salvo 18