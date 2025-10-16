Francia Lecornu salvo per 18 voti | respinta prima mozione di sfiducia

(Adnkronos) – Sébastien Lecornu e il governo hanno superato un primo tentativo di sfiduciarli. La mozione presentata da La France Insoumise, e che aveva maggiori possibilità di passare perché appoggiata anche dal Rn, è stata respinta dall'Assemblea nazionale. I voti a favore sono stati 271, quelli necessari a far cadere il governo sarebbero stati 289. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

