Francia Lecornu salvo per 18 voti | respinta mozione di sfiducia di Lfi
In Francia, il governo Lecornu II si è salvato dalla prima mozione di sfiducia. La mozione presentata da La France Insoumise, che aveva maggiori probabilità di passare, è stata respinta dai parlamentari dell’Assemblea Nazionale. Lo riporta Bfmtv precisando che, salvo sorprese, il premier e il suo governo dovrebbe essere salvi, poiché il partito di sinistra ha fatto sapere che non voterà la mozione di sfiducia sostenuta dall’estrema destra del Rassemblement National. Il testo è stato votato da 271 membri dell’Assemblea nazionale, un numero non sufficiente per arrivare ai 289 necessari per far cadere il governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Francia, #Lecornu: "Stop a riforma pensioni". Le Pen: "Governo cadrà" - X Vai su X
FRANCIA: il primo ministro Lecornu annuncia sospensione della contestatissima riforma delle pensioni, almeno fino al 2028. "Questo tema delle pensioni è stato l'oggetto dell'ultimo grande ciclo di mobilitazioni francesi. Questo annuncio mostra comunque ch - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta prima mozione di sfiducia - La mozione presentata da La France Insoumise, e che aveva maggiori possibilità di passare perché appoggiata anche dal ... Lo riporta adnkronos.com
Francia, Lecornu si salva dalla sfiducia per 18 voti - I sì sono stati 271, quelli necessari a far cadere il governo sarebbero stati 289. avvenire.it scrive
Lecornu due volte salvo in Parlamento. Bocciate le mozioni di sfiducia di Mélenchon e di Le Pen - La capogruppo di LFI Panot rilancia: "Oggi presentiamo nuovamente una mozione di impeachment per il Presidente della Repubblica". Si legge su huffingtonpost.it