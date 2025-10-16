Francia Lecornu salvo per 18 voti | respinta mozione di sfiducia di Lfi Poi bocciato anche il testo del Rn

In Francia, il governo Lecornu II si è salvato dalla prima mozione di sfiducia. La mozione presentata da La France Insoumise, che aveva maggiori probabilità di passare, è stata respinta dai parlamentari dell’Assemblea Nazionale. Lo riporta Bfmtv precisando che, salvo sorprese, il premier e il suo governo dovrebbe essere salvi, poiché il partito di sinistra ha fatto sapere che non voterà la mozione di sfiducia sostenuta dall’estrema destra del Rassemblement National. Il testo è stato votato da 271 membri dell’Assemblea nazionale, un numero non sufficiente per arrivare ai 289 necessari per far cadere il governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

