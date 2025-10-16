Francia il governo del premier Lecornu è salvo | respinte le due mozioni di sfiducia

Il governo francese guidato da Sébastien Lecornu ha superato le due mozioni di sfiducia presentate all’Assemblea Nazionale. Le iniziative parlamentari erano state avanzate da La France Insoumise e da Rassemblement National, ma non sono riuscite a raccogliere i voti necessari per provocare la caduta dell’esecutivo. Leggi anche: Crisi francese, Macron nomina di nuovo Lecornu premier Il voto più atteso era quello sulla mozione congiunta tra Lfi e Rn, sostenuta anche da parte dell’opposizione più radicale, che sembrava avere le maggiori possibilità di successo. Tuttavia, nonostante l’aumento inaspettato dei voti favorevoli, il risultato finale ha confermato la tenuta del governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

