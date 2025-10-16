Francia il governicchio balneare è servito | Lecornu salvo per 18 voti Le Pen | Non sfuggirete al voto dei francesi

La paura di nuove elezioni in Francia fa novanta. Pur di non sciogliere l’Assemblea nazionale e far galleggiare l’Eliseo fino al 2027  il premier Sébastien Lecornu cede ai ricatti socialisti sulla riforma delle pensioni e incassa una fiducia striminzita. Il nuovo governo è salvo per soli 18 voti. Due le mozioni di sfiducia sul tappeto. Quella presentata da La France Insoumise, che è stata votata solo da 271 deputati su 577 (pari al 47%), la maggioranza necessaria per far cadere il governo era di 289. La sfiducia è stata sostenuta oltre che dal partito di Jean-Luc Mélenchon, dagli ecologisti, dai comunisti, dal Rn e dall’Udr in grande maggioranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

