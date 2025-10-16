Francia il giocatore perde la causa contro Pfizer e la Federazione Aveva accusato | Il vaccino mi ha fatto infortunare

Francia, il calciatore sconfitto contro Pfizer e la Federazione. Aveva dichiarato: «Il vaccino mi ha fatto infortunare». La notizia L’ex attaccante del Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo, aveva deciso di portare in tribunale i colossi farmaceutici Pfizer e BioNTech, oltre alla Federcalcio francese (FFF), sostenendo che i gravi infortuni che lo hanno costretto a ritirarsi a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Francia, il giocatore perde la causa contro Pfizer e la Federazione. Aveva accusato: «Il vaccino mi ha fatto infortunare»

Contenuti che potrebbero interessarti

Vildoza e la moglie rimessi in libertà dopo l'arresto a Bologna. Il giocatore parte per la Francia con la squadra. #ANSA - X Vai su X

? Dal ritiro della Francia, #Maignan ha parlato anche dei suoi infortuni: «Io fragile? Il portiere è il giocatore che subisce più contatti e nella scorsa stagione sono stato tra i tre giocatori con più presenze in Europa» - facebook.com Vai su Facebook

Francia, il giocatore perde la causa contro Pfizer e la Federazione. Aveva accusato: «Il vaccino mi ha fatto infortunare» - Aveva dichiarato: «Il vaccino mi ha fatto infortunare». calcionews24.com scrive

Attribuiva i suoi infortuni ai vaccini Covid: giocatore francese perde la causa in tribunale - Dalla Francia rimbalza la notizia di un verdetto relativo al caso di un ex calciatore che si è ritirato nel 2024 ... Lo riporta msn.com