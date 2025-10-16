Francia e Germania prendono a picconate il muro di droni guidato da Bruxelles

Capitali contrarie ad avere la Commissione al comando Berlino pronta a investire 10 miliardi per i velivoli senza pilota. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Francia e Germania prendono a picconate il «muro di droni» guidato da Bruxelles

