Francesco Totti e Chanel tensioni per Pechino Express | l’indiscrezione

Zaino in spalla, scarpe comode e tanta voglia di mettersi in gioco: Chanel Totti è pronta a partire per uno dei viaggi più intensi e affascinanti del piccolo schermo, quello di Pechino Express. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sarà infatti tra i concorrenti ufficiali del reality condotto da Costantino della Gherardesca, in coppia con l’amico Filippo Laurino. Un progetto ambizioso che, secondo i rumors, non avrebbe però entusiasmato del tutto papà Francesco, alimentando nuove tensioni tra i due. Francesco Totti e Chanel, il litigio per “Pechino Express”. Da tempo Chanel Totti sogna di costruirsi un futuro nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesco Totti e Chanel, tensioni per “Pechino Express”: l’indiscrezione

