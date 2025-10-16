Francesco Guerri in concerto con Su Mimmi non si spara
Domenica 19 ottobre in occasione della chiusura della mostra “I Guerri – Ritratto di famiglia”, allestita presso la ex Chiesa della Madonna di Loreto, il pubblico sarà accolto nella Sala dell’Arengo del Castello Malatestiano di Longiano per il concerto “Su Mimmi non si spara" di Francesco Guerri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
