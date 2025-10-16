Francesco Guerri in concerto con Su Mimmi non si spara

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre in occasione della chiusura della mostra “I Guerri – Ritratto di famiglia”, allestita presso la ex Chiesa della Madonna di Loreto, il pubblico sarà accolto nella Sala dell’Arengo del Castello Malatestiano di Longiano per il concerto “Su Mimmi non si spara" di Francesco Guerri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Festival violoncellistico, alla Sala Piatti concerto di Chiara Guidi e Francesco Guerri - 30 alla Sala Piatti, a Bergamo, si terrà un concerto di Chiara Guidi – voce e Francesco Guerri – violoncello. Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Guerri Concerto Mimmi