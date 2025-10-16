Francesco Giorgino è il nuovo presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile

È il professor Francesco Giorgino, nato ad Andria l’8 agosto 1967, docente di Comunicazione e Marketing alla Luiss Università di Roma, giornalista e saggista, il nuovo presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile. Succede al compianto Ermanno Corsi, scomparso quest’anno. La nomina di Giorgino arriva in un momento di grande significato per il Premio Cimitile, che proprio nella circostanza del trentennale ricorda con profonda gratitudine la lunga presidenza di Corsi. Il suo contributo è stato fondamentale nel dare lustro e autorevolezza al Premio, affermatosi nel tempo come una delle realtà più autorevoli del panorama culturale e letterario nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it