Francesco Chiofalo dopo l’incidente come sta? Anche uno sforzo minimo può essere rischioso

Brutto incidente per Francesco Chiofalo, la fidanzata svela come sta dopo l’accaduto. Francesco Chiofalo   ha fatto preoccupare i suoi fan mostrandosi in ospedale, sui social ha fatto sapere di aver fatto un brutto incidente in auto a Dubai, alla guida c’era un suo amico. Storia Ig di Francesco Chiofalo (Screen Ig stories @francescochiofalo) A distanza di qualche giorno la fidanzata Manuela Carriero   intervistata da Fanpage si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alle condizioni di salute del personal trainer. Tra le varie cose ha detto: “È ancora ricoverato in ospedale. Ha riportato una distorsione al collo ma, per fortuna, nessuna ferita grave”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

