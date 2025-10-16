Francesco Bagnaia | L’appuntamento a Mandalika da dimenticare in Australia serve essere a posto

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una settimana di pausa, il Circus del Motomondiale sbarca in Australia per il 19° appuntamento in calendario. A Phillip Island, la Ducati ufficiale si presenterà con una coppia inedita. In conseguenza dell’incidente subìto durante il GP d’Indonesia, Marc Marquez ha riportato una frattura della base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. Dopo una settimana di immobilizzazione e ulteriori controlli medici, l’infortunio ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. Michele Pirro, collaudatore della scuderia di Borgo Panigale, lo sostituirà per questo primo appuntamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

francesco bagnaia l8217appuntamento a mandalika da dimenticare in australia serve essere a posto

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “L’appuntamento a Mandalika da dimenticare, in Australia serve essere a posto”

Leggi anche questi approfondimenti

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Stiamo ancora cercando di capire cos’è successo a Mandalika” - C'è grande curiosità per scoprire quale versione di Francesco Bagnaia vedremo questo weekend a Phillip Island in occasione del Gran Premio d'Australia ... Come scrive oasport.it

francesco bagnaia l8217appuntamento mandalikaPecco Bagnaia sta ancora cercando di capire che cosa è successo a Mandalika - Francesco Bagnaia è in cerca di riscatto in occasione del Gran Premio d’Australia 2025, quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP ... Da msn.com

francesco bagnaia l8217appuntamento mandalikaBagnaia a Phillip Island per dimenticare Mandalika: "Ritrovare le sensazioni di Motegi". Pirro fa 70 gare in MotoGP - A Phillip Island la Ducati si presenta senza Marquez, ma con Pirro che affiancherà un Bagnaia desideroso di prendersi una rivincita dopo la brutta prova di Mandalika ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Bagnaia L8217appuntamento Mandalika