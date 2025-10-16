Francesco Bagnaia | L’appuntamento a Mandalika da dimenticare in Australia serve essere a posto

Dopo una settimana di pausa, il Circus del Motomondiale sbarca in Australia per il 19° appuntamento in calendario. A Phillip Island, la Ducati ufficiale si presenterà con una coppia inedita. In conseguenza dell'incidente subìto durante il GP d'Indonesia, Marc Marquez ha riportato una frattura della base dell'apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. Dopo una settimana di immobilizzazione e ulteriori controlli medici, l'infortunio ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. Michele Pirro, collaudatore della scuderia di Borgo Panigale, lo sostituirà per questo primo appuntamento.

