Francesca Pascale sorprende | elogi a Giorgia Meloni e stoccate a Elly Schlein
Per molti avrebbe potuto diventare l’icona “progressista” di una certa opposizione, ma l’intervista di Francesca Pascale al podcast Gurulandia ribalta le aspettative. Le sue parole su Giorgia Meloni non lasciano spazio a interpretazioni: “Un leader che rispetto, che stimo e che non voto per alcune ragioni. Ma oggi, dopo Silvio Berlusconi, è l’unico leader che riesce ad andare in Europa, in America, nel mondo in generale e costruire un dialogo. Prima di lei c’era riuscito solo Berlusconi”. Un riconoscimento che spiazza chi, osservando le battaglie di Pascale per i diritti civili e il sostegno alla comunità Lgbtqi+, si aspettava posizioni più distanti dal governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La bomba di Francesca Pascale su Giorgia Meloni e Elly Schlein: ha fatto il nome, clamoroso - facebook.com Vai su Facebook
#FrancescaPascale a valanga: "#EllySchlein? Un prodotto chimico dell'establishment del #Pd, se l'alternativa fosse lei sarebbe la catastrofe. #GiorgiaMeloni unica leader a costruire un dialogo fuori dall'Italia, come Silvio" - X Vai su X
Francesca Pascale lapidaria su Paola Turci: "Non avevamo alcuna ragione al mondo per stare insieme" - Francesca Pascale utilizza per la prima volta parole dure per parlare della sua relazione con Paola Turci. Secondo today.it
Francesca Pascale sorprende: parole inaspettate sulla fine del matrimonio con Paola Turci - Francesca Pascale parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Paola Turci, svelando le vere motivazioni. Lo riporta donnaglamour.it
Francesca Pascale: “Sbagliato stare con Paola Turci mentre soffrivo per Berlusconi, non eravamo fatte per stare insieme” - Francesca Pascale lascia intendere per la prima volta di considerare un errore la scelta di sposare Paola Turci, con la quale si è unita civilmente nel ... Secondo fanpage.it