Per molti avrebbe potuto diventare l’icona “progressista” di una certa opposizione, ma l’intervista di Francesca Pascale al podcast Gurulandia ribalta le aspettative. Le sue parole su Giorgia Meloni non lasciano spazio a interpretazioni: “Un leader che rispetto, che stimo e che non voto per alcune ragioni. Ma oggi, dopo Silvio Berlusconi, è l’unico leader che riesce ad andare in Europa, in America, nel mondo in generale e costruire un dialogo. Prima di lei c’era riuscito solo Berlusconi”. Un riconoscimento che spiazza chi, osservando le battaglie di Pascale per i diritti civili e il sostegno alla comunità Lgbtqi+, si aspettava posizioni più distanti dal governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Francesca Pascale sorprende: elogi a Giorgia Meloni e stoccate a Elly Schlein