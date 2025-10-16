Francesca Michielin racconta un aneddoto su Del Piero | Una volta a Monza durante il GP l’ho incrociato e gli ho detto… Poi svela come è nato il suo tifo per la Juve

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Michielin racconta un aneddoto su Del Piero: «Una volta a Monza durante il GP l’ho incrociato e gli ho detto.». Le parole alla Gazzetta. Francesca Michielin, artista poliedrica e cantautrice di successo, si racconta a La Gazzetta dello Sport svelando le sue grandi passioni sportive, nate fin dall’infanzia. Dalla Juve alla Formula 1, un viaggio tra ricordi e affetti. IL PRIMO AMORE SPORTIVO: LA FORMULA 1 – « Direi la Formula 1. Ricordo quando, da bambina, con mio fratello leggevo i giornali e giocavo a ricordare a memoria i nomi dei piloti e a riconoscere le monoposto. Quello è stato l’inizio di un grande amore che nel corso degli anni si è intensificato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

francesca michielin racconta un aneddoto su del piero una volta a monza durante il gp l8217ho incrociato e gli ho detto8230 poi svela come 232 nato il suo tifo per la juve

© Juventusnews24.com - Francesca Michielin racconta un aneddoto su Del Piero: «Una volta a Monza durante il GP l’ho incrociato e gli ho detto…». Poi svela come è nato il suo tifo per la Juve

Scopri altri approfondimenti

Francesca Michielin incontra i fan: firmacopie per il nuovo EP Anime - Francesca Michielin live nell'autunno 2026: Trento Venezia Torino Firenze Bari Bologna Trieste Padova Roma Milano e Napoli le prime tappe ... Scrive lavocedivenezia.it

francesca michielin racconta aneddotoFrancesca Michielin all’Arena di Verona: “Abbiamo bisogno delle nostre imperfezioni” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francesca Michielin all’Arena di Verona: “Abbiamo bisogno delle nostre imperfezioni” ... Si legge su tg24.sky.it

Francesca Michielin: “Volevo ritirarmi. Salvata dai miei miti” - Ho ritrovato la gioia di stare nell’ambiente della discografia, che non è sempre semplice», racconta Francesca Michielin dall’altra parte del ... rockol.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francesca Michielin Racconta Aneddoto