Francesca Michielin racconta un aneddoto su Del Piero | Una volta a Monza durante il GP l’ho incrociato e gli ho detto… Poi svela come è nato il suo tifo per la Juve
Francesca Michielin racconta un aneddoto su Del Piero: «Una volta a Monza durante il GP l’ho incrociato e gli ho detto.». Le parole alla Gazzetta. Francesca Michielin, artista poliedrica e cantautrice di successo, si racconta a La Gazzetta dello Sport svelando le sue grandi passioni sportive, nate fin dall’infanzia. Dalla Juve alla Formula 1, un viaggio tra ricordi e affetti. IL PRIMO AMORE SPORTIVO: LA FORMULA 1 – « Direi la Formula 1. Ricordo quando, da bambina, con mio fratello leggevo i giornali e giocavo a ricordare a memoria i nomi dei piloti e a riconoscere le monoposto. Quello è stato l’inizio di un grande amore che nel corso degli anni si è intensificato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
