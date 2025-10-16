Francesca Michelin | Del Piero un mito ma non voglio incontrarlo E la mia canzone su Alonso
La cantautrice è una grande appassionata di sport: "Ma non parlo più di calcio sui social da quando una squadra mi ha aizzato contro i tifosi. Amo la F1, ma la Ferrari mi deprime: mi fa soffrire vedere Hamilton in difficoltà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FRANCESCA MICHELIN 25 novembre 2026 Gran Teatro Geox - Padova ? Biglietti disponibili su www.zedlive.com sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 11:00 #zedlive #francescamichelin #padova #Granteatrogeox - facebook.com Vai su Facebook
Francesca #Michielin a #Verona: “Abbiamo bisogno delle imperfezioni' - X Vai su X
Francesca Michielin: “Volevo ritirarmi. Salvata dai miei miti” - Ho ritrovato la gioia di stare nell’ambiente della discografia, che non è sempre semplice», racconta Francesca Michielin dall’altra parte del tele ... Segnala rockol.it
Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela, la cantante chiede scusa - A raccontare il curioso retroscena è stata la cantante in un'intervista nel podcast Tintoria. Riporta corrieredellosport.it
Presentato il libro “Guado, l’enigma di Piero della Francesca” - Successo per la presentazione del libro “Guado, l’enigma di Piero della Francesca” avvenuta sabato scorso nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi. Segnala lanazione.it