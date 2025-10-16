Francesca Michelin | Del Piero un mito ma non voglio incontrarlo E la mia canzone su Alonso

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantautrice è una grande appassionata di sport: "Ma non parlo più di calcio sui social da quando una squadra mi ha aizzato contro i tifosi. Amo la F1, ma la Ferrari mi deprime: mi fa soffrire vedere Hamilton in difficoltà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

francesca michelin del piero un mito ma non voglio incontrarlo e la mia canzone su alonso

© Gazzetta.it - Francesca Michelin: "Del Piero un mito, ma non voglio incontrarlo. E la mia canzone su Alonso..."

