Francesca Comencini e Cédric Klapisch inaugurano Prix Palatine 2026
Roma, 16 ott. (askanews) – Al via la nuova edizione del Prix Palatine, premio cinematografico binazionale assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Italia e Francia. La selezione ufficiale sarà annunciata a Roma il 5 novembre durante una presentazione organizzata all’Ambasciata di Francia in Italia. In quell’occasione l’Ambasciatore Martin Briens accoglierà una delegazione di studenti che dialogheranno con la regista Francesca Comencini, vincitrice del Prix Palatine 2025. All’evento sarà presente anche il regista francese Cédric Klapisch, in occasione dell’uscita del suo nuovo film “I colori del tempo” distribuito da Teodora Film. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Felicissimi di presentare in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025: - Il Falsario di Stefano Lodovichi - sezione Grand Public - La diaspora delle Vele di Francesca Comencini - sezione Special Screening ? - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Comencini e Cédric Klapisch inaugurano Prix Palatine 2026 - (askanews) – Al via la nuova edizione del Prix Palatine, premio cinematografico binazionale assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Italia e Francia. Da msn.com
Cinevillage Talenti, Francesca Comencini ospite dell’arena romana - Un evento speciale per tutti gli amanti del grande cinema d’autore: Francesca Comencini sarà ospite stasera all’arena CInevillage Talenti di Roma per presentare il suo ultimo film, Il tempo che ci ... Scrive mymovies.it
Francesca Comencini: «Il segreto del mio film? La relazione padre-figlia» - Cinque premi, i più importanti, per il film, la sua guida sapiente, i suoi straordinari attori Fabrizio Gifuni, così ... Si legge su ilmattino.it