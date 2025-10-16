Francesca Albanese da brividi | La fragilità oncologica della pace

Riecco Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, alla quale la pace tra Israele e Hamas, benedetta da Donald Trump, è andata di traverso. «La chiamano pace, ma per i palestinesi rischia di trasformarsi in apartheid nella sua forma peggiore. Tutti gli occhi devono rimanere puntati sulla Palestina. Popoli del mondo, non distogliete lo sguardo ora. Come ci ricorda l’eredità di Nelson Mandela, nessuno è libero finché tutti non sono liberi», ha scritto su X. Fosse per lei la guerra dovrebbe durare all’infinito: sia mai di restare a corto di argomenti per proseguire la polemica politica contro il governo italiano, gli Stati Uniti e Netanyahu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese da brividi: "La fragilità oncologica della pace"

