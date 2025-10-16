FP-Cgil Benevento | Nessun incontro col Comune pronti a scendere in campo

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Domenico Raffa, segretario generale provinciale della Fp Cgil Benevento. In più occasioni la FP-CGIL del Comune di Benevento ha sollecitato, con diverse note, la convocazione di un incontro sindacale volto alla sottoscrizione del definitivo CCDI al fine di definire il pagamento degli istituti contrattuali quali performance, specifiche responsabilità, disagio, rischio, oltre che ad avviare le procedure per i differenziali stipendiali anno 2023 e 2024. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto notizie sulla ripartizione del fondo, propedeutico alle trattative tanto da poter garantire al Personale Dipendente del Comune di Benevento l’erogazione del salario accessorio spettante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

