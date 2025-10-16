FOTO Gesesa-Benevento attive le autobotti per la sospensione idrica odierna

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono attive le autobotti messe per la sospensione idrica che riguarda Benevento e provincia coi rubinetti a secco dalle 16 di giovedì e fino alle 16 di venerdì. Di seguito ricordiamo le posizioni: Piazza Risorgimento, spazio laterale al palazzo di Confindustria. Zona Capodimonte, (piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati) via Benito Rossi ( zona via Avellino) via Gramsci ( zona Pacevecchia). Altre 2 autobotti itineranti saranno di supporto per l'Ospedale San Pio e la Casa Circondariale di Benevento. Per la zona Perrillo l' autobotte sarà posizionata nei pressi del Campo di Calcio in via Manzoni alle ore 22.

