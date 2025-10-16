Analizzare lo stato di avanzamento del Pnrr e le conseguenti prospettive di sviluppo per l'Italia. È stato questo il cuore della partecipazione del ministro agli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di Coesione, Tommaso Foti alla tavola rotonda, organizzata ieri da Il Tempo intitolata «Infrastrutture al Tempo d'oggi», agli Horti Sallustiani di Roma. Intervistato dal direttore Tommaso Cerno, Foti ha fatto il punto sia sull'avanzamento del Piano di Ripresa e Resilienza, sia sulle prospettive di sviluppo. «Abbiamo lavorato per imprimere un'accelerazione che consentisse all'Italia di conseguire un risultato di grande rilievo», ha spiegato il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Foti: "Il Pnrr non è solo spesa ma riforme. Quando finirà pronti altri 74 miliardi"