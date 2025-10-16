Forza Italia | Mai una tassa sugli extraprofitti serve un accordo con le banche

Posizione ferma del partito. Forza Italia ribadisce la propria opposizione a qualsiasi forma di tassazione sugli extraprofitti, chiarendo che il partito non sosterrà provvedimenti di questo tipo né in Consiglio dei ministri né in Parlamento. In una nota diffusa sui canali ufficiali, il partito ha sottolineato come sia invece giusto prevedere un accordo tra governo e istituti bancari per contribuire al sostegno di sanità, imprese, salari e alla riduzione dell'Irpef. "Siamo contro ogni imposizione autoritaria che spaventi i mercati e gli investitori, italiani e stranieri, provocando danni economici al Paese", si legge nel comunicato.

