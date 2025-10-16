Forza Italia Fiumicino | congresso comunale per eleggere il nuovo segretario

Roma, 16 ottobre 2025 – Oggi, mercoledì 16 ottobre, alle ore 18:00, si tiene presso il Best Western Hotel Rome Airport (Via Portuense 2465) il congresso comunale di Forza Italia Fiumicino. L’evento avrà come momento centrale l’elezione del nuovo segretario comunale, passaggio che segna una fase di rinnovamento e di rilancio. L’obiettivo è quello di rimettere al centro il rapporto diretto con i cittadini di Fiumicino, in una fase in cui le dinamiche locali richiedono una rappresentanza politica stabile, autorevole e radicata. Durante il congresso, gli iscritti e i delegati saranno chiamati non solo a scegliere la nuova guida del coordinamento comunale, ma anche a discutere di strategie politiche, programmi e alleanze in vista delle prossime sfide amministrative L’appuntamento del 16 ottobre, quindi, si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento interno di Forza Italia, che mira a valorizzare le energie giovani e le competenze presenti sul territorio, promuovendo una linea politica improntata alla concretezza amministrativa e alla collaborazione tra istituzioni, mondo produttivo e società civile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

