Forum della Polizia Locale | alla Fiera di Bergamo premiato il Comando di Vieste

La quarta edizione del Forum nazionale della Polizia Locale ha chiuso oggi i battenti alla Fiera di Bergamo confermandosi come appuntamento di riferimento per i Corpi e i Servizi di Polizia Locale nazionali. Dopo due giornate di incontri, convegni e dimostrazioni operative, il Forum ha registrato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

