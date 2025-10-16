Fortnite Salva il Mondo | arrivano più V-Bucks gratis per tutti i Fondatori
Epic Games ha annunciato una novità molto attesa dalla community di Fortnite Salva il Mondo: d’ora in avanti, i giocatori potranno ottenere più V-Bucks gratuiti completando le missioni giornaliere e le allerte. Un aggiornamento permanente che premia la costanza dei giocatori e rende più equilibrato il sistema delle ricompense rispetto alle nuove politiche del negozio in-game, dove le valute sono ora acquistabili solo in multipli di 50. La modifica riguarda in particolare i Fondatori, ossia chi ha acquistato il gioco nei suoi primi anni di vita. A partire da oggi, ogni missione giornaliera completata garantirà 100 V-Bucks invece degli 80 precedenti, con un incremento del 25%. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
