Fornivano false residenze per centinaia di immigrati | scoperti a Grosseto e Monza alcuni furbetti dell’accoglienza

Le false residenze agli immigrati per consentire di ottenere il permesso di soggiorno è una delle emergenze criminali delle ultime ore, in diverse zone della penisola. A conferma i casi degli ultimi giorni a Grosseto e in Lombardia. Decine di contratti di locazione falsi per ottenere indebitamente il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno, o ancora il ricongiungimento familiare: è quanto emerso da un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Grosseto che ha portato alla conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sei persone, tra cui due imprenditori del settore edile, un professionista grossetano e due cittadini bengalesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

