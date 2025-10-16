Formula 1 | al Gp di Austin Verstappen all’inseguimento La Ferrari cerca il riscatto

Sul circuito texano potrebbe aversi una svolta in chiave Mondiale

Ferrari, Vasseur: "Uniti e determinati per Austin, la squadra è fiduciosa" #SkyMotori #F1 #Formula1 #USGP #Ferrari #Vasseur - X Vai su X

Con il GP d’Austin alle porte, ritorniamo indietro nel tempo e riviviamo l’emozione dell’ultima vittoria di Kimi Raikkoneen in Formula 1, conquistata al volante della Ferrari #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1, gli orari e dove vedere il Gp Austin in tv - Un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva ad Austin per il GP degli Stati Uniti. Segnala sport.sky.it

F1 2025 | Gp USA (Austin): gli orari della F1 oggi in TV su Sky, TV8 e NOW - Il Gran Premio degli USA (Austin) 2025 di Formula 1: gli orari di oggi in TV su Sky Sport F1 e TV8 e in streaming su NOW. Si legge su circusf1.com

Orari Formula 1 GP Stati Uniti 2025: il weekend di Austin in TV e streaming - Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna protagonista con un doppio appuntamento tra Nord e Centro America. Si legge su atomheartmagazine.com