Formazione Rinaldi Merck | Curiosity cube accende la scintilla delle Stem
'La scienza può essere coinvolgente, interessante e divertente' Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Merck tiene molto all'educazione scientifica delle giovani generazioni. Il Curiosity cube fa parte di un'iniziativa più ampia che si chiama Spark, dall’inglese 'scintilla'. Una scintilla che vo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Formazione, Rinaldi (Merck): "Curiosity cube accende la scintilla delle Stem" - Il Curiosity cube fa parte di un'iniziativa più ampia che si chiama Spark, dall’inglese 'scintilla'. Segnala adnkronos.com
Rinaldi (Merck): “Con Curiosity cube la scienza può essere divertente” - Con il Curiosity cube vogliamo dare uno spazio ai giovani tra i 9 e i 13 anni in cui, attraverso esperienze pratiche e concrete ... Si legge su msn.com
Curiosity Cube 2025: Merck’s Mobile Science Labs Tour Globally to Bring STEM Education to Students - Curiosity Cube tours Europe, North America, and for the first time, Africa Mobile science lab aims to reach 60,000 students in 19 countries Interactive lessons on artificial intelligence designed to ... Riporta ansa.it