Formazione | Cerrato Mondadori Media ‘84% delle donne ritiene stimolanti carriere stem’

"Dalla Survey di The Wom, una community di donne under 35, è emerso che l'84% delle rispondenti considera le carriere Stem stimolanti e una buona percentuale ritiene che siano addirittura creative. È emersa molto forte anche la nuova terminologia 'Steam', dove anche la A di Arts entra nelle materie scientifiche, dando una connotazione più creativa .

Formazione: Cerrato (Mondadori Media), '84% delle donne ritiene stimolanti carriere stem'

