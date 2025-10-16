ForlìMusica presenta ' Metamorphosis' la nuova stagione di concerti di musica classica
Si apre sotto il segno della trasformazione la nuova rassegna di ForlìMusica Orchestra, che per il 20252026 porta un titolo evocativo: “Metamorphosis”. “Una metamorfosi di idee musicali - sottolinea Danilo Rossi, direttore artistico di ForlìMusica -, un insieme di bellezza e spirito di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
