Forlimpopoli Debora Villa e Denis Campitelli tra i volti della nuova stagione del Teatro Verdi

Una nuova stagione teatrale sta per aprirsi al Teatro G.Verdi di Forlimpopoli sotto la direzione artistica di Stefano Naldi della Compagnia Teatro delle Forchette. La programmazione 20252026 propone un percorso ricco di emozioni, che spazia dalla grande prosa alla comicità, dalla musica al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

