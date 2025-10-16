Forestazione | lavoratori senza stipendio da mesi FAI CISL FLAI CGIL e UILA UIL richiamano le istituzioni alle proprie responsabilità
Tempo di lettura: 2 minuti Le OO.SS. di FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL tornano a denunciare con forza l’ennesimo, inaccettabile ritardo nell’erogazione degli stipendi ai lavoratori idraulico-forestali del Sannio, costretti ancora una volta a subire le conseguenze di un sistema inefficiente, burocratizzato e privo di certezze. Nonostante i ripetuti appelli e le interlocuzioni avviate con le istituzioni competenti, la situazione resta drammaticamente immutata. In data 8 ottobre, le organizzazioni sindacali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL hanno formalmente informato il Prefetto di Benevento dello stato di agitazione del comparto, proclamato il 7 ottobre, evidenziando l’assenza di risposte concr ete e l’urgenza di un intervento risolutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
