Forbidden fruit anticipazioni dal 20 al 24 ottobre | Ender pronta a impedire le nozze tra Kemal e Zehra
Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella quindicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 20 al 24 ottobre. Forbidden fruit, trame al 24 ottobre. Il piano elaborato da Ender procedere alla perfezione, almeno apparentemente. Quando però riesce a rimanere finalmente sola con Irem, scopre che la ragazza è tutt’altro che ingenua e sa bene come tenerle testa. Nel frattempo, Emir e Caner sono nei guai. I due devono sfuggire ad alcuni allibratori a cui Emir deve del denaro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Colpo di scena in arrivo a Forbidden Fruit! ” Nei prossimi episodi della soap turca che appassiona milioni di telespettatrici, Zeynep farà una scelta sorprendente: lascerà Dündar proprio all’altare per correre tra le braccia del suo grande amore, Alihan! ? - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 13 al 17 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden fruit, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Ender pronta a impedire le nozze tra Kemal e Zehra - Ender fa di tutto per far saltare le nozze tra Kemal e Zehra nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 20 al 24 ottobre su Canale 5. Come scrive superguidatv.it
Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 20 – 24 ottobre 2025 - A partire dal 30 giugno 2025 su Canale 5 va in onda Forbidden Fruit , la soap turca al posto di Tradimento nel daytime in onda dalle 14:00 circa; qui le anticipazioni della settimana dal 20 al 14 otto ... Scrive tvserial.it
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 ottobre 2025: Zeynep e Dundar sono una nuova coppia! - Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre 2025 su Canale 5. Secondo msn.com