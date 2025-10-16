Forbidden fruit anticipazioni dal 20 al 24 ottobre | Ender pronta a impedire le nozze tra Kemal e Zehra

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella quindicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 20 al 24 ottobre. Forbidden fruit, trame al 24 ottobre. Il piano elaborato da Ender procedere alla perfezione, almeno apparentemente. Quando però riesce a rimanere finalmente sola con Irem, scopre che la ragazza è tutt’altro che ingenua e sa bene come tenerle testa. Nel frattempo, Emir e Caner sono nei guai. I due devono sfuggire ad alcuni allibratori a cui Emir deve del denaro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

