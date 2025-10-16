Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al vener Nuovo appuntamento domani alle 14.20 con la dizi turca Forbidden Fruit, tra intrighi, vendette e un matrimonio che si avvicina. Nell' episodio di venerdì 17 ottobre infatti, Ender farà di tutto per impedire che Kemal e Kehra si sposino: prima la donna proverà a ricattare il futuro sposo, poi proverà a tessere una nuova tela convincendo Alihan ad organizzare una cena con Hakan, contando anche sulla presenza di Irem. Negli ultimi episodi Stufa del comportamento di Alihan, Ender si è trasferita da suo fratello Caner. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 17 ottobre: Ender vuole sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra