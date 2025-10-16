Forbidden fruit 2 replica puntata del 16 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alihan cerca Ender per scusarsi e chiederle di tornare a casa. Ender accetta sotto gli occhi attoniti di Zeynep. Emir si trova nei guai a causa di un debito crescente con uno strozzino. Il creditore lo avverte che, se non pagherà presto, il debito aumenterà ulteriormente e subirà conseguenze fisiche. Zehra è sconvolta quando scopre che Halit ha fatto spiare Kemal. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 60 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

