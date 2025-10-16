Food Urso Mimit | Ristorazione in catena è 10% del mercato dei consumi
(Adnkronos) – "La ristorazione in catena rappresenta circa il 10% del mercato dei consumi fuoricasa, con oltre 700 gruppi e 12mila e 300 punti vendita in tutta la penisola. Negli ultimi anni il comparto ha registrato una crescita significativa, grazie allo sviluppo di mini catene che affiancano i grandi player nazionali e internazionali. Questa dinamicità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
