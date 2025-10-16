Food Orlandi Aigrim-Fipe | Chiediamo decontribuzione aumenti contrattuali

(Adnkronos) – "Al Governo chiediamo la decontribuzione degli aumenti contrattuali, se non integrale, almeno calmierata. La seconda richiesta riguarda il tema dell’housing che è molto attuale”. Lo dice Riccardo Orlandi, presidente di Aigrim-Fipe, all’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena a Milano, l’appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Food, Orlandi (Aigrim-Fipe): "Chiediamo decontribuzione aumenti contrattuali" - ‘Aigrim Day può dare riflessioni per un mercato che rappresenta una quota importante in Italia’ ... Secondo msn.com

Ristorazione: Orlandi (Aigrim-Fipe), ‘Aigrim Day 2025 occasione di confronto tra aziende e istituzioni’ - “L’importanza di questo evento oggi Milano è legata al piano di comunicazione che stiamo portando avanti da diverso tempo. Come scrive padovanews.it

Imprese, Sangalli (Confcommercio): "Aigrim leva che proietta al futuro" - “Aigrim è una leva che permette di proiettarci nel futuro partendo da un fulcro comune alla Fipe e comune alla Confcommercio. notizie.tiscali.it scrive