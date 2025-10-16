Fondi Pnrr persi per il superamento ghetti fuoco incrociato e rimpallo di responsabilità | Ecco di chi è la colpa

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se quei 54 milioni stanziati nell’ambito del Pnrr e destinati al superamento del ghetto di Borgo Mezzanone non sono mai arrivati, non è certo colpa della nostra amministrazione, ma solo ed esclusivamente del Governo di centrodestra. Pertanto chi ha fallito è il Governo Meloni”. Lo ha detto il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Fondi Pnrr persi per il superamento ghetti, fuoco incrociato e rimpallo di responsabilità: "Ecco di chi è la colpa" - Il sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, interviene sulla questione dopo le polemiche sollevate in questi giorni dall’opposizione di destra e da alcuni sindacati in relazione alla perdita dei fon ... Scrive foggiatoday.it

fondi pnrr persi superamentoGHETTI USB denuncia: “Persi i 114 milioni del PNRR per i ghetti della Capitanata” - I 114 milioni di euro del PNRR destinati al superamento dei ghetti in Capitanata sono andati definitivamente perduti ... Come scrive statoquotidiano.it

Ghetti e tendopoli, persi 114 milioni di fondi del PNRR - La denuncia arriva dal sindacato USB, che riporta quanto accaduto nell’ultima riunione in Prefettura tra i Comuni di Cerignola, Foggia, ... Segnala marchiodoc.it

