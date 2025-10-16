Fondi inaugurazione del nuovo chiosco-bar al mercato coperto

Fondi, 16 ottobre 2025 – È partito il countdown per l’inaugurazione del n uovo chiosco bar presso il mercato coperto di via Gioberti. A gestire la postazione, mediante la partecipazione ad un avviso pubblico, sarà “Oasi in Piazza”, attività del centro storico che ha deciso di diversificare l’offerta con un secondo punto bar. Gli allestimenti, a cura del designer dott. Vittorio Pannozzo che ha sviluppato un’idea del titolare Simone Verardi, sono pensati per armonizzarsi con il contesto conferendo, al contempo, un tocco di innovazione e modernità al chiosco. Il taglio del nastro è in programma sabato 18 ottobre alle ore 11:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it