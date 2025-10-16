Fondi chiedono soldi e minacciano i passanti ai parcometri | due donne allontanate dalla città per 3 anni

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne allontanate da Fondi per tre anni dopo aver minacciato e molestato cittadini in piazza Matteotti. Provvedimento del Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

