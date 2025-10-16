Fondi alcolici venduti senza autorizzazione e gravi irregolarità sul lavoro | chiuso un negozio
Controlli della Polizia di Stato a Fondi: sospeso un esercizio commerciale gestito da stranieri per gravi irregolarità sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ancona, assalto allo chalet, via soldi e alcolici: Il ladro si pente ma viene condannato - facebook.com Vai su Facebook
Fondi, alcolici venduti senza autorizzazione e gravi irregolarità sul lavoro: chiuso un negozio - Controlli della Polizia di Stato a Fondi: sospeso un esercizio commerciale gestito da stranieri per gravi irregolarità sulla sicurezza. Si legge su virgilio.it