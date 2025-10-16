Fondazione Catella festeggia i 20 anni di impegno civico in città
Milano, 16 ottobre 2025 – Vent’anni in città. Vent’anni di città. In occasione del suo anniversario la Fondazione Riccardo Catella ha presentato il primo ‘Bilancio di impatto 2005-2025’ e ha promosso “Noi, partecipare è condividere“, una giornata di confronto e dialogo realizzata con il supporto scientifico di Tiresia-Politecnico di Milano, per riunire nella sede milanese di via De Castilla circa 70 attori del terzo settore e Università da tutta Italia, con l’obiettivo di individuare i temi prioritari “per contribuire a sviluppare città capaci di generare comunità, su cui costruire un progetto di unione e collaborazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
