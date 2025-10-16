Fondazione Ant una giornata di raccolta di generi alimentari dopo la spesa
Sabato 18 dalle 9 alle 19 al supermercato Iper Tosano di via Diamantina 23 (presso il Parco Commerciale Diamante) saranno presenti i volontari di Fondazione Ant, impegnati in una giornata di raccolta alimentare. Ant assiste nella provincia di Ferrara gratuitamente i pazienti oncologici e le loro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
