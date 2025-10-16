Fombio incendio alla Vigorplant | fumo cumuli di fibra di cocco

Fombio (Lodi), 16 ottobre 2025 – Fiamme sul piazzale interno della ditta Vigorplant, leader nella produzione di terricci per le piante, che si affaccia su via Volta a Fombio: in piena notte, attorno all’una e mezza, tra giovedì e venerdì, i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e di Sant’Angelo Lodigiano sono dovuti intervenire per arginare il fuoco che era divampato su un maxi cumulo di fibra di cocco. A fuoco. in pratica un sottoprodotto dell’industria del frutto della palma che viene utilizzato come substrato per le piante in alternativa alla torba e al terriccio. Le fiamme avevano aggredito tonnellate di prodotto e il fumo si era levato in cielo invadendo anche la vicina via Emilia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

