Follia alla stazione Va sui binari e blocca i treni
Momenti di panico alla stazione ferroviaria per l’atto inconsulto di un giovane immigrato che, al culmine di una lite con un connazionale, ha invaso i binari bloccando il transito dei treni. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. All’arrivo dei militari in stazione, il giovane ha pensato bene di rinunciare ai suoi rischiosi propositi ed è risalito sulla banchina. I carabinieri però lo hanno fermato e identificato, trovandogli addosso un paio di forbici. Una ‘dotazione’ ingiustificata che gli è costata la denuncia per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere, oltre alla denuncia per interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
