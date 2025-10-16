Follia alla stazione Va sui binari e blocca i treni

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di panico alla stazione ferroviaria per l’atto inconsulto di un giovane immigrato che, al culmine di una lite con un connazionale, ha invaso i binari bloccando il transito dei treni. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. All’arrivo dei militari in stazione, il giovane ha pensato bene di rinunciare ai suoi rischiosi propositi ed è risalito sulla banchina. I carabinieri però lo hanno fermato e identificato, trovandogli addosso un paio di forbici. Una ‘dotazione’ ingiustificata che gli è costata la denuncia per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere, oltre alla denuncia per interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

follia alla stazione va sui binari e blocca i treni

© Ilrestodelcarlino.it - Follia alla stazione. Va sui binari e blocca i treni

Leggi anche questi approfondimenti

follia stazione binari bloccaFollia alla stazione. Va sui binari e blocca i treni - Bloccato dai carabinieri e denunciato per il possesso ingiustificato di un paio di forbici. Secondo msn.com

A Torino manifestanti sui binari a Porta Susa: il presidio in sostegno della Global Sumud Flotilla blocca la stazione - La mobilitazione, nata come presidio in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e a Gaza, si è trasformata in ... Secondo video.corriere.it

Donna vaga sui binari della stazione di Firenze: fino a un’ora di ritardi per i treni - Una donna trovata a vagare sui binari tra Santa Maria Novella e Statuto ha causato ritardi di un'ora per i treni in transito su Firenze ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Follia Stazione Binari Blocca