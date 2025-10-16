Foliage in Alta Val Brembana | due weekend tra natura musica sapori d’autunno

Olmo Al Brembo, 16 ottobre 2025 – L'autunno è la stagione che più di ogni altra invita a rallentare ea lasciarsi sorprendere dalla bellezza. Le montagne ei boschi dell'Alta Val Brembana si accendono di gialli, aranci e rossi intensi, trasformando ogni sentiero in un quadro vivente. Per chi ama fotografare o semplicemente desidera immergersi nella quiete della natura, i weekend del 18-19 e del 25-26 ottobre diventano un'occasione per vivere il fascino del fogliame tra escursioni, laboratori, musica e sapori locali. Altobrembo, che si occupa della promozione turistica, propone due fine settimana in cui la passione per l'autunno si intreccia con l'esperienza del paesaggio, offrendo momenti di scoperta, relax e creatività tra i borghi ei boschi della valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

