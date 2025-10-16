Fogliano Arena per il Comune è tutto in regola

L’Arena Fogliano a Capoportiere aveva le autorizzazioni in regola e nessuna opera fissa è stata impiantata per la sua realizzazione. È questa la sintesi delle risposte fornite in question time dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, Antonio Cosentino, alla interrogazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

https://latinaquotidiano.it/arena-fogliano-lassessore-cosentino-utilizzo-conforme-strutture-amovibili-smontaggio-nei-tempi/… #ArenaFogliano #Latina #Cosentino #Parcheggi #Eventi #TULPS #SCIA #Paesaggio #HotelFogliano #TermeFogliano - X Vai su X

Fogliano Arena - facebook.com Vai su Facebook

Fogliano Arena, per il Comune è tutto in regola - L’Arena Fogliano a Capoportiere aveva le autorizzazioni in regola e nessuna opera fissa è stata impiantata per la sua realizzazione. latinatoday.it scrive

Arena Fogliano, l’assessore Cosentino: «Utilizzo conforme, strutture amovibili, smontaggio nei tempi» - Arena Fogliano, l’assessore Cosentino chiarisce: uso dell’area legittimo con contratto di locazione, allestimenti amovibili, parcheggi su quattro aree per 1. Come scrive latinaquotidiano.it

All'Arena Fogliano serviva anche l'ok paesaggistico: ottenuto a tempo di record - C'è una nuova puntata nella vicenda che riguarda l'Arena Fogliano, l'area dove dal 13 giugno e per tutta l'estate è annunciata una stagione di eventi tra concerti e spettacoli. Secondo ilmessaggero.it