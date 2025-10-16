Foggia torna a volare con Aeroitalia Intrieri | Da novembre inizia l' avventura dal Gino Lisa'
Foggia torna a volare con Aeroitalia. La prospettiva, già anticipata nelle scorse settimane, trova ulteriore conferma nell'annuncio-social dell'amministratore delegato della compagnia aerea, Gaetano Francesco Intrieri: “Da novembre inizia la nostra avventura a Foggia”, scrive Intrieri. Video. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
