Foggia torna a volare con Aeroitalia Intrieri | Da novembre inizia l' avventura dal Gino Lisa'

16 ott 2025

Foggia torna a volare con Aeroitalia. La prospettiva, già anticipata nelle scorse settimane, trova ulteriore conferma nell'annuncio-social dell'amministratore delegato della compagnia aerea, Gaetano Francesco Intrieri: “Da novembre inizia la nostra avventura a Foggia”, scrive Intrieri. Video. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

