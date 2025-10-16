Fofana | Siamo il Milan dobbiamo pensare allo Scudetto Sarebbe una grande gioia
Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sport' in occasione della sua visita ai bambini ricoverati presso l'Ospedale 'Buzzi' di Milano: ecco le dichiarazioni del francese ex Monaco sullo Scudetto ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'unione fa la forza, soprattutto se di mezzo c'è il gigante Fofana. Questa volta nel delirio di piazza Umberto è successo qualcosa di bello. Grazie alla collaborazione di un parcheggiatore abusivo e di Fofana, siamo riusciti a sistemare una panchina distrutta. In - facebook.com Vai su Facebook
Fofana a Sky: "Siamo il Milan, dobbiamo pensare ogni anno allo scudetto" - Dopo aver fatto visita ai bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi di Milano, Youssouf Fofana ha parlato così a Sky dell'obiettivo scudetto: "Come giocatori del Milan dobbiamo ... Da milannews.it
Milan, Fofana: "La strada è quella giusta, stiamo lavorando bene" - Atteso tra pochi minuti in conferenza Youssouf Fofana, giocatore del Milan, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella quarta giornata di Serie A. Si legge su tuttomercatoweb.com
Milan di forza a Udine: doppio Pulisic e Fofana, Landucci talismano Allegri - 3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A, giocata al Bluenergy Stadium di Udine. Come scrive tuttosport.com